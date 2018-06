Klachten in de Kruiskamp, maar volgens gemeente is Den Bosch steeds veiliger

DEN BOSCH Het gaat steeds beter met de veiligheid in Den Bosch. Dat concludeert de gemeente op basis van de Veiligheidsmonitor 2018. De Veiligheidsmonitor is een combinatie van feiten, onder meer afkomstig van de politie en veiligheidsgevoelens die zijn gepeild bij 5.369 inwoners van de gemeente Den Bosch.

Ruim de helft van de Bossche wijken heeft (zeer) sterke veiligheidssituatie. In twee wijken is de situatie 'zwak'. Het gaat om de binnenstad en West. Wat de binnenstad betreft is het volgens de gemeente te verklaren door 'een concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met uiteenlopende functies zoals winkel en horeca. Vorig jaar werden er 141 geweldsmisdrijven geregistreerd tijdens de uitgaansuren.

Vernielingen

De zwakke situatie in West wordt volgens de gemeente veroorzaakt door de situatie in de Kruiskamp. Ten opzichte van 2013 zijn er door de politie in de Kruiskamp minder misdrijven en incidenten geregistreerd. Maar de beleving van de bewoners die deelnamen aan de enquête is 'negatiever dan gemiddeld'. Zij beoordelen de buurt met het rapportcijfer 6,2.

Het aantal woninginbraken in de Kruiskamp nam sinds 2013 af met 45 procent. Maar de geënquêteerden zeggen juist dat woninginbraken vaak voorkomen in hun wijk. Ook wordt gezegd dat er vaak beschadigingen en vernielingen van auto's zijn.

Winkelinbraken

In 2017 zijn door de politie in de gemeente Den Bosch 9.781 misdrijven geregistreerd. Dat is 14 procent minder dan in 2015. Bijna een kwart van alle misdrijven is opgehelderd. In de meeste gevallen gaat het om veelplegersdelicten zoals diefstallen en winkelinbraken die vooral worden gepleegd in de binnenstad (centrum en oostelijk gedeelte), Het Zand, Graafsebuurt Noord, Orthenpoort, Rosmalen centrum, De Rompert en Orthen West.

Het aantal geregistreerde (pogingen) tot woninginbraken is de afgelopen twee jaar afgenomen met 23 procent. Het aantal auto-inbraken is vorig jaar met een kwart afgenomen. Maar er zijn meer auto's gestolen (stijging van 5 procent). Dat geldt ook voor fietsen (16 procent).