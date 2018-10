Klompenbeurs bij Helden van Kien in Rooi

Condolean­ce­re­gis­ter voor slachtof­fers Oss na ruim 6.500 handteke­nin­gen gesloten

14:58 OSS - Het condoleanceregister voor de slachtoffers van het spoordrama in Oss is gesloten. De afgelopen anderhalve week lieten meer dan 5.000 mensen een boodschap achter in het digitale register. Nog eens 1.500 anderen schreven in het boek dat in het gemeentehuis lag.