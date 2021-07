Koning Willem-Alexander komt op werkbezoek bij jubilerend Brabants Dagblad

250 jaar BD in voorpagi­na's: man op de maan, de eerste euro's en Roze Maandag

6:06 Vandaag, op 2 juli 2021, is het precies 250 jaar geleden dat de ’s Hertogenbossche Courant voor het eerst uitkwam. Het is de voorloper van wat we nu kennen als het Brabants Dagblad. Een jubileum dat we uiteraard vieren. Alles daarover is te lezen op onze speciale jubileumpagina en in de extra bijlage die vandaag om de krant ligt. Een bewaarexemplaar, net als de dertien voorpagina's hieronder. Een fractie van de duizenden en duizenden voorpagina's die de krant ooit heeft gedrukt.