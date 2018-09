Koningsschieten niet op Petrus Dondersplein

Advocaat Jos Brech: hij heeft niet bekend

14:32 Jos Brech, de hoofdverdachte in de zaak-Nicky Verstappen, heeft zijn betrokkenheid bij de zaak niet bekend. Dat meldt zijn advocaat Gerald Roethof vanmiddag bij de rechtbank in Maastricht. Roethof laat in het midden of Brech zwijgt of ontkent. De opstelling van Brech is een tegenvaller voor politie en justitie, die hem sinds begin juni in het vizier hebben.