Kringloopwinkel Gestel kan open blijven

Man verstopt voor 19 miljoen euro aan coke achter dubbele wand in bestelbus

14:26 Een 30-jarige man uit Breda is dinsdagochtend aangehouden omdat hij 473 kilo cocaïne vervoerde. Dat deed de Bredanaar in een verborgen ruimte in zijn bestelbus. De straatwaarde van de coke is zo'n 19 miljoen euro.