Laatste grote verbouwing AH Boxtel

LIVE VIA TWITTER Heftige aanrijding nieuwjaars­nacht Oss: welke straf krijgt de doorrijder te horen?

14:38 DEN BOSCH/OSS - De man die in de oudjaarsnacht met zijn bestelbus als een 'dolle door Oss reed' en daarbij een 28-jarige vrouw schepte, krijgt dinsdag zijn straf te horen. Vanmiddag is in de rechtbank in Den Bosch de inhoudelijke behandeling van de zaak, die in Oss tot veel tumult heeft geleid. De verdachte is er vanwege ziekte zelf niet bij.