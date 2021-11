Liempdenaar krijgt lagere straf voor drugslab in zijn schuur

Ajax kan met primeur in Dortmund flink cashen

Ajax gaat woensdag in de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund voor een primeur. In alle zestien eerdere optredens in de groepsfase van de Champions League wist de winnaar van 1995 nog nooit de eerste vier duels te winnen. Lukt dat nu wel, dan staat de club in de achtste finales en laat het de kassa luid rinkelen.

11:52