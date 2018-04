Lijndienst Bossche watertaxi voorlopig van de baan

Boxtelse 'pyromientje' blijft in tbs, maar zet 'grote stappen vooruit'

17:38 DEN BOSCH/BOXTEL - De 38-jarige vrouw die tbs kreeg voor een reeks autobranden in Boxtel, kan mogelijk nog dit jaar een plaatsje krijgen in een beschermd wonen-project in Zwolle. De rechtbank in Den Bosch besloot dinsdagmiddag de tbs-maatregel tegen de vrouw met een jaar te verlengen.