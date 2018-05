Live-jazz in Bossche winkels tijdens Jazz in Duketown

Onderzoek Europese Commissie: Eindhoven en Den Bosch hipper dan Amsterdam

11:45 DEN BOSCH/EINDHOVEN – Eindhoven en niet Amsterdam de artistieke parel van Nederland? Ja, althans dat komt naar voren in een onderzoeksrapport van de Europese Commissie, uitgevoerd door Consultancy.nl, over cultuur en creativiteit tot de Europese top drie. Ook Den Bosch eindigde hoog in de lijst.