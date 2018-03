Man (36) uit Heerlen bedreigt verkeersregelaar met de dood en slaat agent in Tilburg

Vanwege bluswerkzaamheden bij een autobrand leidde een verkeersregelaar auto’s en fietsers in goede banen. De verdachte wilde oversteken, maar moest even wachten omdat er een auto passeerde. De man werd daarop agressief en bedreigde de verkeersregelaar met de dood. Vervolgens pakte hij de portofoon van de verkeersregelaar af en gooide het apparaat weg.

Worsteling

Een agent wilde de man staande houden, maar die sloeg daarbij de agent tegen de borst. Daarop ontstond een worsteling waarbij de verdachte de agent in de nek probeerde te bijten. Met hulp van een collega is de verdachte in de boeien geslagen. Daarna bleef hij de agenten uitschelden en bedreigen. Bij de cel kneep de man een van de agenten nog hard in het been. De man zit nog vast.