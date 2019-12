Man die omkwam bij ongeluk met gestolen auto in Riethoven is 47-jarige uit Tiel

video Eigenaar ABC Restaurant Velp stelt gasten gerust na uitslaande brand: ‘Met kerst zijn we gewoon open’

12:54 VELP (GRAVE) - De uitslaande brand aan het ABC Restaurant in Velp die vannacht heeft gewoed is onder controle. De brandweer heeft iets voor 08.00 uur het sein ‘brand meester’ gegeven. Die brand ontstond waarschijnlijk in de wasruimte en heeft een deel van het gebouw waarin verschillende eetgelegenheden zijn ondergebracht flink beschadigd. De N324 is inmiddels weer open.