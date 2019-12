Man uit Tilburg en vrouw uit Nuenen aangehouden voor woninginbraken in Limburg

‘Geen kleine jongen’, maar Esschenaar toch vrij na vondst drugslab

16:55 De 50-jarige Esschenaar bij wie afgelopen zomer een drugslab in de kelder werd gevonden, kan de komende feestdagen op vrije voeten doorbrengen. Hoewel justitie maandagmorgen zei dat de man 'zeker geen kleine jongen’ is, besloot de rechtbank in Den Bosch dat hij niet langer in voorarrest hoeft te blijven zitten.