Marieke Lucas Rijneveld maakt kans op Booker Prize

Rijnevelds roman werd door de eveneens genomineerde Michele Hutchison vertaald als The Discomfort of Evening. Het boek werd in het Verenigd Koninkrijk enthousiast ontvangen. Rijnevelds debuutroman speelt in een strenggelovig gezin dat een diepe crisis doormaakt als een kind sterft. In Nederland won Rijneveld de ANV Debutantenprijs voor haar roman. Ze schrijft ook gedichten en werkt nu aan een tweede roman. Rijneveld is de eerste Nederlandse schrijver die is doorgedrongen tot de shortlist van de grote prijs voor in het Engels vertaalde romans. Vorig jaar haalde Tommy Wierenga wel de longlist, maar niet de shortlist.