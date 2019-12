Max Meijer (23) uit Ossendrecht sinds zondagochtend vermist: familie maakt zich zorgen en flyert in Antwerpen

OSSENDRECHT - De 23-jarige Max Meijer uit Ossendrecht is sinds zondagochtend vermist. ,,Max werd voor het laatst gezien bij pitazaak ‘Kababu’ in de Schippersstraat”, vertelt zus Amy. ,,Hij was een nachtje gaan stappen in Antwerpen met een vriend.” Amy maakt zich grote zorgen om haar broer en deelt zijn foto op Facebook.