Mechelse herder valt baasjes aan, koppel vijftigers zwaargewond: ‘We hebben hond met een brandblusser in een hoekje moeten drijven’

Een koppel vijftigers is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een aanval van hun eigen hond. Dat gebeurde op een landweg in het Belgische Westkerke (Oudenburg). De dochter moest met de mug-helikopter weggebracht worden. Een dierenarts kwam ter plaatse en kon de dolle hond na heel wat moeite laten inslapen.

Volledig scherm De dierenarts maakt zich op om de hond te verdoven. Rechts: een Mechelse herder (voor alle duidelijkheid niet de hond in kwestie). © TLG

Volgens de eerste informatie lag de vrouw des huizes in de tuin toen de hond, een Mechelse herder, haar uit het niets aanviel en de vrouw in het achterhoofd beet. Haar partner en dochter schoten meteen te hulp, maar het dier richtte vervolgens zijn woede op hen. Vooral de man raakte daarbij zwaargewond. De hond beet een stuk uit zijn arm, waarbij het slachtoffer enorm veel bloed verloor. Ook de dochter werd gebeten, maar bleef ongedeerd.

Volledig scherm Agenten voor de woning van de slachtoffers. © TLG

De hulpdiensten werden op de hoogte gesteld en al snel werd duidelijk dat de toestand van de man zeer ernstig was. ,,Ik zat op mijn kamer. Toen ik hoorde wat er gaande was, ben ik meteen naar beneden gekomen”, vertelt de zoon van het koppel. ,,Ik nam een metalen voorwerp mee en toen ik de deur van de garage opende, zag ik de hond. Hij had mama nog vast. Ik heb hem op zijn neus geslagen, waarna hij zijn greep loste.”

Volledig scherm De hond werd teruggedrongen door deze brandblusser in zijn richting leeg te spuiten. © TLG

Het gezin verschuilde zich vervolgens in hun huis. De hulpdiensten arriveerden, maar konden niet meteen naar binnen aangezien de hond nog in de tuin rondliep. Met behulp van de buurjongens kon het dier uiteindelijk in een hoek gedreven worden. ,,Met een brandblusapparaat gingen we hem te lijf”, zegt een van de buurjongens. ,,Hij deinsde achteruit en zo konden de hulpdiensten naar binnen gaan.”

Volledig scherm De dierenarts haalt zijn verdovingsgeweer uit de auto. © TLG

De dochter van het gezin was in shock en werd met de mug-helikopter naar het ziekenhuis gebracht, net zoals haar moeder en stiefvader. Vooral die laatste was ernstig gewond. Hij verloor veel bloed en werd met spoed geopereerd.

De hond bleef daarna in de omheinde tuin rondlopen. Een dierenarts kwam ter plaatse en kon van een afstand een verdovingspijltje afschieten. Dat leek aanvankelijk te werken, maar de Mechelse herder bleek hardnekkig en kroop weer recht. De politie stond met getrokken wapens klaar. Een agent ging uiteindelijk samen met de dierenarts naar binnen. De hond was voldoende versuft en kreeg daar een euthanasiespuitje toegediend. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat hij iemand aanviel.