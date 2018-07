Meerdere ongelukken op A50 leiden tot files in de ochtendspits

update Kantine op terrein voetbal­club HRC'14 in Rossum uitgebrand

7:13 ROSSUM - Op het terrein van voetbalvereniging HRC' 14 in Rossum aan de Maarten van Rossumstraat is maandagavond laat brand uitgebroken in de kantine. In hetzelfde gebouw bevinden zich ook de kleedkamers. De brandweer rukte met groot materieel uit.