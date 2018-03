Met 173 kilometer per uur over de weg tussen Tilburg en Waalwijk

UPDATE LIVE: Vijfdaags proces wiettelers: 'Ik noem geen andere namen, dan word ik afgeknald'

12:55 DEN BOSCH - In de rechtbank in Den Bosch is maandagmorgen de eerste dag van een grote rechtszaak begonnen tegen tien mannen die volgens justitie op grote schaal hennep teelden, onder meer in Schaijk en Zaltbommel.