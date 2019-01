Minder aanhoudingen na geweld tegen hulpverleners tijdens jaarwisseling in Brabant

In Noord-Brabant zijn tijdens de jaarwisseling acht personen aangehouden wegens geweldpleging tegen hulpverleners van politie, ambulance en brandweer. Vorig jaar waren dat er nog twaalf. Dat melden het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant en het OM Zeeland-West-Brabant. Dit staat in contrast met de cijfers die de politie gisteren bekendmaakte. Daaruit bleek dat het aantal geweldsincidenten specifiek gericht tegen agenten deze jaarwisseling sterk was toegenomen van 27 vorig jaar naar 59 dit jaar.

Oost-Brabant

Uit de OM-cijfers over aanhoudingen voor geweld tegen hulpverleners in het algemeen blijkt dat in de politieregio Oost-Brabant één persoon werd aangehouden: de verdachte staat donderdag voor de snelrechter voor belediging van twee agenten. Een forse afname vergeleken met vorige jaarwisseling, toen in de regio nog acht verdachten werden aangehouden.

Zeeland-West-Brabant

In de politieregio Zeeland-West-Brabant nam het geweld tegen hulpverleners dit jaar toe. Waren er vorig jaar nog vier aanhoudingen, dit jaar werden zeven verdachten aangehouden.

In Tilburg werd een 51-jarige man uit Goirle aangehouden omdat hij agenten te lijf ging met een balk toen de agenten iemand wilden arresteren. Ook werd in Tilburg een persoon aangehouden voor het beledigen van ambulancepersoneel. In Breda reed een automobilist in op agenten die hulp verleenden bij een steekpartij. Ook beledigde een verdachte die in een cel van het Bredase politiecomplex Mijkenbroek zat, de politie.

Om wat voor soort geweld het ging in de overige drie zaken, kon de OM-woordvoerder nog niets mededelen.

Het totale aantal aanhoudingen in de nieuwjaarsnacht nam vergeleken met vorig jaar in beide politieregio's af van 54 naar 34.

Tekst gaat verder onder cijfers

Volledig scherm Cijfers Openbaar Ministerie

Landelijk

Ook op landelijk niveau nam het aantal aanhoudingen voor geweld tegen hulpverleners deze jaarwisseling licht af. Dit jaar hield de politie 61 verdachten aan, tegen vorig jaar 67. Een groot verschil met de jaarwisseling 2016-2017, toen er nog 98 verdachten werden aangehouden.

Geweld tegen agenten

Het geweld tegen politieagenten nam deze jaarwisseling sterk toe: 59 agenten werden geconfronteerd met geweld, tegen 27 vorig jaar. ,,Dat zijn voorlopige cijfers", aldus Helma Huizing, woordvoerder korpsleiding politie. ,,We hopen de definitieve cijfers volgende week te hebben. De conclusie tot nu toe is echter dat geweld tegen hulpverleners weliswaar is afgenomen, maar dat geweld tegen agenten is toegenomen.”