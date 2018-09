Minder plek op kermis Berlicum door nieuwbouw

Voormalig No Surrender-voor­man Henk Kuipers: overplaat­sing naar Vught totaal overbodig

16:46 GRONINGEN (ANP) - Voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) is zwaar verbolgen over zijn kortstondige overplaatsing naar een zwaarder beveiligde gevangenis begin deze maand. Hij noemde het maandag in de rechtbank in Groningen ironisch een ,,tussentijdse vakantie". ,,Ik ben daar geplaatst om niks. Het was volslagen overbodig, wat een stunt."