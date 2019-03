Misdaadmeter: Den Bosch en Tilburg uit de top 20 van onveiligste gemeenten

DEN BOSCH / TILBURG - Den Bosch is, na Tilburg vorig jaar, nu ook uit de top 20 van de jaarlijkse misdaadmeter. Er werd minder ingebroken, minder gestolen en er waren minder overvallen. Maar in Landerd zorgde een inbraakgolf voor juist een stijging van 226 plaatsen. ‘Heeft enorm veel impact gehad’

Er werd minder ingebroken, minder gestolen en er werd minder vernield. Den Bosch komt hiermee op plek 27 van de jaarlijkse Misdaadmeter en is na jaren eindelijk uit de top 20. ,,Een positieve ontwikkeling", reageert een woordvoerder kort.

En ook in Tilburg zijn ze tevreden met de 24ste plek, al juichen ze er nog niet te hard. ,,We wilden structureel uit de top twintig blijven, dus dat is gelukt. Maar we zijn er nog niet", licht een woordvoerder toe.

Ook daar was een daling van woning- en autoinbraken, overvallen en straatroven te zien. ,,Het geeft aan dat onze aanpak werkt. En dat is belangrijk omdat deze misdaden vaak veel invloed hebben op iemands leven en dus het persoonlijke gevoel van veiligheid. Maar veiligheid is voor ons nog zoveel meer. Wij richten ons ook op de 'grote jongens’ zoals de ondermijning en zijn bezig met nieuw beleid rondom prostitutie", aldus de woordvoerder van Tilburg.

Landerd stijgt 226 plaatsen

De ranglijst wordt samengesteld aan de hand van aangiftecijfers van de politie van tien delicten die veel impact hebben op het veiligheidsgevoel, van inbraak tot autodiefstal, van zakkenrollen tot overvallen. Hoe lager op de lijst, hoe beter.

Maar wat als je ineens 226 plaatsen omhoog gaat? Landerd belandde van een veilige 331 naar plek 105. Boven Vught, Zaltbommel en Waalwijk. Wat is er aan de hand? ,,We hebben hier last gehad van grote inbraakgolf die heel veel impact heeft gehad", legt burgemeester Marnix Bakermans uit. Inmiddels is het er weer rustig. Maar Landerd zet dit jaar wel fors in op preventie door meer samenwerking tussen politie en bestaande buurt-whatsappgroepen.

Ook kijken ze strenger naar de vele campings in de gemeente. ,,Wij hebben hier nog geen Fort Oranje, maar willen dat wel voorkomen", aldus Bakermans die daarmee hoopt volgend jaar weer tussen de laatste vijftig te staan.

Altena ‘wint’

Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van Nederland. Eindhoven staat op nummer twee. Rotterdam op nummer drie. Boxtel, Oss, Oisterwijk, Loon op Zand en Uden stegen allemaal naar de top 100. Waalwijk verdween daar juist uit en staat nu op plek 143. Dinkelland in Twente is het veiligst en staat onderaan de lijst op nummer 350. Een veilige gemeente dichter bij huis? Altena (Aalburg, Werkendam en Woudrichen) staat dit jaar op plek 302.