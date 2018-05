Misschien moeten we bij het BD wel een ganz kleines bisschen Duitser worden.

Met 150 scheuren waar je 80 mag: man (25) kan fluiten naar rijbewijs na controle N322

11:58 ZUILICHEM/BRAKEL – Een 25-jarige man kon vrijdagavond de verleiding niet weerstaan om eens flink op het gaspedaal te trappen. De automobilist scheurde met honderdvijftig kilometer per uur over de Van Heemstraweg (N322), een weg waar je eigenlijk maar tachtig mag. De man kon zijn rijbewijs per direct inleveren.