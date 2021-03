Moeder en dochter in strijd om landgoed in Baarle-Nassau: ‘Ze werd alsmaar valser’

Pakketjes van bezorger DPD verdwijnen in Oirschot als sneeuw voor de zon: ‘Helemaal klaar mee’

12:06 Súperhandig dat Track & Trace om je bestelde of verstuurde pakketjes te volgen. Behalve als je bijvoorbeeld met pakketbezorger DPD uit Oirschot van doen hebt, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Dan zie je bestelde of verstuurde pakketjes wekenlang in Oirschot liggen. Of ze zijn ineens spoorloos verdwenen. Over hoe Oirschot de Bermudadriehoek van DPD is geworden.