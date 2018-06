Motoragent heeft handenvol aan racende motorrijders in Tilburg

De agent zag een motor op hoge snelheid op de Midden Brabantweg rijden. Zowel de bestuurder als de bijrijdster was zomers gekleed en droeg geen beschermende kleding. Een snelheidsmeting was onmogelijk. Bij de controle bleek dat de 36-jarige bestuurder uit Waalwijk geen motorrijbewijs te hebben.

Even later zag de motoragent een motorrijder een wheelie maken op de Ringbaan West. Ook deze bestuurder, een 27-jarige Tilburger, reed daarna met hoge snelheid over de Midden Brabantweg.