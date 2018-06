Nieuw inkijkje in gebruik van gemeenschappelijke gronden in Peelland

De publicatie geeft historici, heemkundeverenigingen en andere belangstellenden een nieuw inkijkje in het dagelijkse leven in en om Het Groene Woud van honderden jaren terug.

Het boek is geschreven door Lia van Zalinge-Spooren. Zij deed wetenschappelijk onderzoek naar de regels die inwoners jaarlijks vastlegden over het gebruik van gemeenschappelijke gronden – gemeint – in het toenmalige Peelland. Dit gebied omvatte onder meer de huidige Groene Woud-plaatsen als Boxtel, Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel. De regels (zogenoemde jaargeboden) leveren veel informatie op over het bestuur en het dagelijks leven vanaf de Middeleeuwen tot de negentiende eeuw.

Verrassende conclusies

Het boek laat zien dat de gemeenschappelijke gronden eeuwenlang van groot belang waren voor de kleine landbouwbedrijven op de schrale Peelland-bodem. Bewoners lieten er hun varkens scharrelen, staken er turf of visten er in het water. Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is echter dat de Peellandse jaargeboden niet zozeer gaan over de gemeenschappelijke gronden, maar veel meer over het leven binnen de gemeenschap. Zo werden er regels vastgelegd over handel, het kerkelijk leven, de rechtspraak en de armenzorg.