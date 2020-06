Nieuwe achtbaan Efteling vooral voor kwajongens

Een scheetorgel. Welk kind vindt dat nou niet leuk? Of ergens aanzitten dat eigenlijk niet mag. Stiekem iets opblazen? In de Efteling mag het vanaf morgen allemaal. Scheetmuziek maken, bordjes met 'niet aankomen!’ negeren en een bom laten ontploffen in het water. In de nieuwe Max en Moritz mogen kwajongens eindelijk doen waar ze goed in zijn, zónder commentaar van papa en mama. De achtbaan is speciaal voor hen; en de pret begint al in de wachtrij.