Nieuwe Filmers Festival met korte films in de Verkadefabriek

Ingebroken in huis van overleden vrouw tijdens begrafenis: 'Echt respect­loos'

13:41 THOLEN / STEENBERGEN - ,,Zo sta je afscheid te nemen van je moeder, en zo hoor je dat er is ingebroken in haar woonwagen.'' Diana Fens uit Rilland kan er een dag later nog steeds niet bij met haar hoofd. De woonwagen van haar moeder in Tholen werd opengebroken door onbekenden, júist op moment dat ze werd begraven.