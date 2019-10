Nieuwe opzet FestyLand: geslaagd

FestyLand draaide dit jaar, de twaalfde editie, volgens een nieuwe opzet. ,,We hebben de verschillende area’s duidelijker gemaakt. Het is voor de bezoekers nu makkelijker om de plek te vinden waar ze het allerliefste willen zijn,’’ zegt Geertje van Zoggel, van organisator Par-t. ,,De mensen die naar rock wilden luisteren moesten tot dit jaar naar Rosso Rocco of Pulfiction. Nu is dat de Tribute Tempel. Nieuw is Bram Krikke presents Joenited. Die had zaterdag Stuk TV uitgenodigd, en zij hadden weer Hardwell meegenomen. De zaal ging echt uit zijn dak.’’