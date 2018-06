Nieuwe voorzitter pleit voor Bossche PvdA met meer 'smoel'

UPDATE Mishande­ling in Vught: vrouw vrijgela­ten, man aangehou­den, slachtof­fer weer thuis

19:59 VUGHT - De vrouw die vrijdagavond werd aangehouden in verband met de zware mishandeling van een 51-jarige man op straat in Vught, is vrijgelaten. Dat meldt de politie zaterdag. Een 45-jarige man uit Vught werd daarentegen aangehouden voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de zaak.