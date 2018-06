'Nieuwe' woningen in Rijksmonument Bossche Hinthamerstraat

Bestuurs­lid van voetbal­club CHC stopt na aap­jes-uitspraak: 'Opmerking kan niet geaccep­teerd worden'

19:59 DEN BOSCH - Een bestuurslid van voetbalclub CHC heeft per direct zijn functie neergelegd, nadat hij jeugdspelers van de voetbalclub voor 'aapjes' had uitgemaakt. De club in Schutskamp telt een groot aantal allochtone leden, waarbij de opmerking in het verkeerde keelgat schoot.