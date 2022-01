Nog meer verontrustend nieuws over zorgbedrijven Tilburg: man lag langere tijd dood op zorglocatie

Het lichaam werd op 2 februari 2020 door twee begeleiders aangetroffen in een appartement van zorgaanbieder RIBW Brabant aan het Churchillplein. Het was in verregaande staat van ontbinding. ,,Ons is verteld dat hij al twee weken was overleden”, zegt een toenmalige bewoonster. Op de locatie was dagelijks begeleiding aanwezig.