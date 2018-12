Ode aan de oliebollenkraam: Fotograaf Dolph Cantrijn toont nostalgie met een houdbaarheidsdatum

Restaurant Barabas krabbelt op. ‘Na zo’n brand merk je hoeveel lieve mensen er zijn.’

7:10 POPPEL - De familie Van Dal kan niet wachten om restaurant Barabas in Poppel weer te openen na de brand die het familiebedrijf in as legde. ,,Onze drie honden. Dat die er niet meer zijn, is het allerergste. Verder hebben we er weer zin in.”