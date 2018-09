Oktoberfest verhuist van Ketting naar De Braken

Nieuw Indiaas restaurant Oss wil volgend weekend al open

12:53 OSS - Nog heel even geduld, dan is in Oss weer een curry, tandoori of thali te krijgen. Indiaas restaurant Sunrise Jami Taj Mahal hoopt in het weekend van 6 oktober namelijk de deuren te openen. De openingstijden zijn zelfs al achter de ruit geplakt.