Onderzoek avondklokrellen in Brabant: onvrede was er al, corona gaf het laatste zetje

De veldslag in Eindhoven, de plundertocht in Den Bosch en de ongeregeldheden in Bredase en Helmondse wijken. Het was een gitzwarte week in Brabant, de laatste van januari vorig jaar. Corona domineerde nog het dagelijks leven. De beperkingen die daarbij hoorden, zorgden voor een ongekende explosie van geweld. Met kapotgeslagen binnensteden en wijken tot gevolg.