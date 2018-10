Onzekerheid voor oude bibliotheek De Brenthof in Torenstraat

Dronken man opgepakt na het wegschop­pen van terrasstoe­len en vervelend gedrag in winkel

16:51 WAALWIJK – Een 38-jarige man is maandagmiddag aangehouden in de Stationsstraat in Waalwijk. De man was dronken en had kort daarvoor op een terras enkele stoelen omver geschopt. Ook had hij zich vervelend gedragen in een winkel.