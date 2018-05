Oproep: Ga jij naar Londen voor het huwelijk van Harry en Meghan?

Hoofdver­dach­te dodelijke schietpar­tij op Aquabest blijft vastzitten

15:15 DEN BOSCH -In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol vond dinsdagmorgen een nieuwe tussentijdse zitting over de schietpartij in Best plaats waarbij vorig jaar november Bosschenaar Yassine Majiti om het leven kwam. De rechtbank besloot dat Toon N. die ervan wordt verdacht Majiti te hebben neergeschoten, vast blijft zitten.