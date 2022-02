Osse ‘beroepsinbrekers’ werden geselecteerd voor asocialenkamp Ommen

Stille GetuigenOSS - In opdracht van de bezetter en vooral van de gewestelijk politiepresident in Brabant en Limburg, Piet J. Kooijmans in Eindhoven, werd er in 1943 jacht gemaakt op zogenoemde ‘asociale elementen’. Omschreven als ‘beroeps- en gewoontemisdadigers, souteneurs, bedelaars, landlopers, zwarthandelaren en ander gespuis’. Ook Oss kreeg met deze vrijwel vergeten vervolging te maken.

Het archief van de Osse politie bevat de weerslag van deze poging om de als asociaal bestempelde Nederlanders op te pakken en zonder al te veel rechtspleging naar werkkampen te sturen. De Osse politie zat met dergelijke bevelen van hogerhand regelmatig in de maag. Enerzijds werd loyaliteit aan de bezetter geëist, anderzijds probeerde de agenten die mensonterende bevelen waarvan onschuldige stadgenoten het slachtoffer waren, te omzeilen. Het was schipperen.

Saboteren was onmogelijk

Mannen die opgepakt moesten worden voor bijvoorbeeld de Arbeitseinsatz konden van tevoren nog stiekem gewaarschuwd worden. Het saboteren van de deportatie van joodse inwoners in augustus 1942, april 1943 en augustus 1944 was daarentegen onmogelijk. Wel kregen Osse agenten de taak de woningen van gedeporteerde Joodse inwoners, te ontruimen, een werk dat blijkens verslagen met tegenzin werd uitgevoerd. Maar hoe te handelen bij de opsporing van als asociaal te stigmatiseren Ossenaren? Er moesten lijsten worden opgesteld, arrestaties verricht en rapporten ingestuurd worden.

Met de politie in aanraking

Het werd aan de lokale politie overgelaten te bepalen wie onder deze categorie vielen. De definitie was ruim. In eerste instantie werd gekeken naar mannen die met de politie in aanraking waren gekomen omdat ze zich werkelijk of vermoedelijk schuldig gemaakt hadden aan inbraken, diefstal of zwarthandel. Mogelijk konden ‘deze lieden’, schreef opperluitenant D. Kniepstra op 2 juli 1943, in aanmerking komen voor ‘plaatsing in een kamp.’ Dat was namelijk de bedoeling.

Volledig scherm Gevangenen marcheren terug naar kamp Erika na buiten het kamp gewerkt te hebben. © John van Zuijlen

Een eerste lijst bevatte 15 namen. Dertien waren tussen de 24 en 30 jaar, één was 44 en één 66. Omdat vijf van hen bekenden een inbraak te hebben gepleegd, werd die als ‘gewone’ criminelen naar het Huis van Bewaring in Den Bosch overgebracht. De overige negen werden als ‘recidivist of beroepsinbreker’ voorgedragen voor ‘tewerkstelling’ en op 16 juli op transport gesteld naar concentratiekamp Erika in Ommen. Zij waren klaarblijkelijk niet meer op het rechte pad te krijgen.

Asociale gevangenen

In Ommen kwamen tussen juni 1943 en september 1944 in totaal vierhonderd als asociaal bestempelde gevangenen terecht. Ze droegen een groen kampuniform met daarop een zwarte driehoek. Ze zaten daar, meestal voor onbepaalde tijd, vanwege illegaal slachten, fraude met distributiebonnen, zwarthandel, diefstal of stroperij. Ze verrichtten dwangarbeid, meestal buiten het kamp waar ze bossen moesten ontginnen en aardappels moesten rooien. De (hygiënische) omstandigheden in kamp Erika waren slecht, gevangenen werden zwaar mishandeld, velen leden aan ondervoeding. Vanaf september 1944 was ‘Ommen’ een strafkamp. 175 ‘asocialen’ werden van daaruit gedeporteerd naar kamp Amersfoort.

Afgezien van de negen Osse ‘beroepsinbrekers’ die op 16 juli naar Ommen moesten, waren daar eerder al drie Ossenaren vastgezet. Dankzij twee rechercherende opperwachtmeesters werd ook een aantal Ossenaren gevrijwaard van een lelijk asocialenstigma. Daarover volgende week meer.