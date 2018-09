Oude politiecellen en fundament gemeentehuis gevonden op Markt Boxtel

Haal maar eens wat happen zand weg op welke markt dan ook en het is bijna altijd prijs. Zo ook in Boxtel, naar nu blijkt. Daar hebben archeologen van BAAC vandaag de contouren van het oude gemeentehuis van Boxtel onder het zand uit getoverd. René van der Mark van BAAC: ,,Het gaat om de fundamenten van het gemeentehuis uit 1825. En we denken dat er zelfs nog oudere resten liggen van zijn voorganger uit een eerdere eeuw of eeuwen. Want dit is natuurlijk het oudste deel van Boxtel, samen met de Petruskerk."