Ouders waarschuwen tegen choking game die zoon Tim (16) fataal werd

,,Onze 16-jarige zoon Tim overleed op 6 mei 2017 als gevolg van een fataal afgelopen choking challenge. Voor ons is toen helaas een totaal onbekende wereld opengegaan van gevaarlijke en absurde online challenges. Ouders, artsen, scholen en opvoerders weten steeds minder waarmee kinderen worden geconfronteerd via het internet. We willen voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen onder jongeren’’, motiveert de familie haar plannen. Ze gaat een stichting oprichten om deze verder vorm te geven.



De nog te ontwikkelen website moet lesmateriaal gaan bevatten. Jongeren gaan deze up-to-date houden met de laatste trends. Bovendien worden deze gecheckt door een medisch team om ervoor te zorgen dat de informatie juist is.



Daarnaast wil de familie proberen om in het onderwijs structurele aandacht te krijgen voor de onlinewereld van jongeren die voor leerkrachten moeilijker te begrijpen is. Ze hoopt dat te bereiken via bijvoorbeeld samenwerking met het ministerie van Onderwijs.