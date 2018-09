Parkeergarages uitsluitend voor binnenstadsbewoners: 'Wie wil daar duurder parkeren?'

Nieky Holzken heeft geen spijt van heksen­jacht­be­richt Oss: 'Ik zou het zo weer doen'

11:26 HELMOND - Met ruim 140.000 volgers is Nieky Holzken zich ervan bewust dat hij veel invloed heeft op sociale media. Toch heeft de Helmondse kickbokskampioen geen seconde spijt van zijn Instagram-bericht waarin hij enkele 'grappenmakers' van het spoordrama in Oss aan de schandpaal had genageld. ,,Ik zou het zo weer doen."