Peerke Donders te kijk in gemeentehuis Gestel

Update Dode Valken­bergstraat in Eerde: geen indicaties voor misdrijf

13:19 EERDE - In een woonhuis aan de Valkenbergstraat in Eerde is vanochtend een dode aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het is nog niet bekend of het gaat om een natuurlijk overlijden, een zelfmoord of een misdrijf. ,,Vooralsnog zijn er geen indicaties die een misdrijf doen vermoeden, maar om alles uit te sluiten doen we onderzoek'', laat een politiewoordvoerder weten.