Plan voor 22 appartementen op terrein Kortingknaller op Orthen

Bewoner van boerderij in Milheeze kapot van vondst dode en zwaargewon­de man: 'Noodlottig ongeval'

12:23 MILHEEZE - De bewoner van de boerderij in Milheeze waar zondagmiddag een dode en een zwaargewonde man werden aangetroffen, is er kapot van. Hij denkt dat een feestje is geëindigd in een noodlottig ongeval.