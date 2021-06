Plannen van kinderfeestje wordt uitdaging door ‘inhaalverjaardagen’: ‘Zit tot september vol’

Druk is het altijd rond deze tijd. Zo net voor de vakantie vieren namelijk óók de kinderen die in de zomer jarig zijn hun kinderfeestje. En daar komt nu een derde groep kinderen bij. De vele ‘inhaalverjaardagen’, zorgen voor een enorme drukte in de agenda’s van niet alleen de kinderen zelf, ook de roosters van populaire locaties en feestondernemers beginnen in een rap tempo vol te raken. En een kinderfeestje plannen in coronatijd wás al een uitdaging. Daar komt nu het gevecht voor die laatste woensdagen, vrijdagen en zaterdagen voor de zomervakantie bij.