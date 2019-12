Pluimveehouders uit Gilze, Heusden en Geffen krijgen taakstraffen en hoge geldboetes opgelegd

Een pluimveehouder uit Gilze is veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur en een geldboete van 200.000 euro, waarvan 100.000 euro voorwaardelijk. Ook moet hij ruim 1,9 miljoen euro aan ‘financieel voordeel’ afstaan. De man hield met zijn bedrijf tienduizenden kippen meer dan waarvoor hij zogenoemde pluimveerechten had.

In de rechtbank in Den Bosch wordt daarnaast een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk opgelegd aan een pluimveehouder uit Heusden. Ook krijgt hij een voorwaardelijke boete van 40.000 euro opgelegd.

Verkocht pluimveerechten voor investeringen

De houder uit Geffen kwam in 2016 en 2017 volgens de rechtbank zo'n 22.000 pluimveerechten te kort. Ook de kippenboer uit Heusden had te weinig rechten, maar dan in de jaren 2015 en 2016. In dat laatste geval houdt de rechtbank er rekening mee dat het bedrijf in financiële nood verkeert en mogelijk op korte termijn verkocht moet worden.

Wat zijn pluimveerechten?

Om de mestproductie in Nederland te beteugelen, mag je niet zomaar grote aantallen kippen houden. Daarvoor moet je beschikken over pluimveerechten. De rechten kunnen tussen agrariërs worden verhandeld in de vorm van koop- of leaserechten. De pluimveerechten zijn gebaseerd op de hoeveelheid fosfaat die een kip per jaar in mest uitscheidt.