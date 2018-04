Politie gaat bij in Den Bosch gevonden dode Pool uit van misdrijf, 'maar andere opties niet uitgesloten'

UPDATE Invallen en aanhoudingen in Den Bosch en Rosmalen om drugsonderzoek, ook in noorden van het land arrestaties

12:40 DEN BOSCH/ROSMALEN/OIRSCHOT - Zo’n vijftig politiemensen zijn woensdagochtend in Brabant, Friesland en Drenthe bezig met een actie tegen drugscriminaliteit. Onderzoek van de politie Den Bosch leidde woensdagochtend tot de ontmanteling van twee drugslabs in Noord-Nederland. Ook in Brabant heeft de politie invallen gedaan bij woningen, loodsen en een jachtwerf in Den Bosch en Rosmalen. In totaal zijn er zes aanhoudingen verricht.