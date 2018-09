Post NL: 'Staking heeft tot nu toe weinig effect'

Niet iedereen durft, ,,En veel zijn gewoon thuis gebleven en de meeste komen later. Die beginnen niet zo vroeg als wij", reageert Leon Muskens die elke dag om 05 uur begint in het sorteercentrum. Daarbij vertellen veel medewerkers dat de flyers op sommige locaties, in opdracht, worden verscheurd en weggegooid. Niet iedereen is daarom op de hoogte, maar dat zal in de loop van de dag wel veranderen menen ze.

Vervloekte combibundel

Het ziet er misschien niet indrukwekkend uit, ze menen het wel degelijk. Ze zijn er klaar mee. Ze vallen van reorganisatie in reorganisatie terwijl de druk steeds meer opgevoerd wordt. Er zou sprake zijn van een angstcultuur (de manager van het sorteercentrum die steeds even komt kijken helpt daar niet echt bij...) en dan moeten ze ook nog met die vervloekte combibundel gaan werken. Het is te veel, dus moet de rem erop.

SP-Tweede Kamerlid Mahir Alkaya komt de stakers nog even een hart onder de riem steken. De SP staat achter ze en oh ja. ,,Wisten jullie wel dat de aandeelhouders in de afgelopen twee jaar al meer dan 100 miljoen aan dividend hebben ontvangen?" Nee, wisten ze niet. Maar het verbaast ze niet. ,,Zo gaat het toch altijd. En wij op straat maar ploeteren", zegt de 58-jarige Ineke.

De staking in Den Bosch is te vergelijken met de andere in het land volgens FNV bestuurder Ger Deleij. ,,Paar honderd man denk ik, maar veel meer hebben zich al ingeschreven. Die zitten thuis." Hij hoopt dat ze PostNL vandaag een beetje in de problemen kunnen brengen. Het bedrijf een dag stilleggen lukt waarschijnlijk niet, daarvoor raakt deze combibundel te weinig medewerkers. ,,Maar hopelijk hebben ze wel flink wat last van de staking vandaag", aldus Ger Deleij, terwijl tegenover hem de eerste busjes vol met post toch het sorteercentrum verlaten.

Reactie PostNL

Bij PostNL weten ze eind van de ochtend al dat de staking 'geen tot weinig effect heeft gehad'. Ellen Talsma, woordvoerder van PostNL: ,,FNV is al anderhalf jaar betrokken bij het ontwikkelen van die combibundel. Dat ze ineens kiezen voor staking verbaast ons." Volgens PostNL is er deze donderdagochtend gewoon post gesorteerd en gebundeld. En is er vrijwel niets blijven liggen. Of de post ook daadwerkelijk in de brievenbus belandt is nog even afwachten. De staking duurt 24 uur.