Reactie hoofdredacteur BD: Verontrustend hoe het OM voorbij gaat aan persvrijheid

Reactie Lucas van Houtert, hoofdredacteur Brabants Dagblad.

We hadden al sterke aanwijzingen dat er meer speelde. Gesprekken van onze verslaggever aftappen is zeer ernstig. Dat het vanuit een tap op de verdachte gebeurde, vind ik niet zo relevant. Op het moment zelf was duidelijk dat er een journalist werd getapt en justitie heeft er ook willens en wetens gebruik van gemaakt.

Afluisteren van gesprekken die een journalist voert in een horecagelegenheid is iets voor een politiestaat. Ik ben zeer benieuwd wat de motivatie van de rechter-commissaris was, en of hij op de hoogte was van de precieze omstandigheden.

Wij hebben het OM gesommeerd de belgegevens van onze verslaggever uit de dossiers te halen. Daar hebben we nog steeds geen antwoord op, en het OM verwacht het niet binnen een paar weken te geven.