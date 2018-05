Rechtszaak kei-ongeluk Schijndel toch (gedeeltelijk) openbaar: 'Onbegrijpelijk'

Duizenden hennepstek­jes aangetrof­fen in kwekerij in Tilburg, vrouw aangehou­den

11:34 TILBURG - In een woning aan de Arke Noëstraat in Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.45 uur een hennepkwekerij aangetroffen met 7.500 hennepstekjes en 98 moederplanten.