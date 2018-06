Reconstructie dodelijk ongeluk op Helvoirtseweg in Vught

LIVE: Michael P: ‘Alleen ik ben verantwoor­de­lijk voor Annes dood’

14:24 Op een computer van Michael P. heeft de politie zoektermen gevonden over moord en zelfmoord, waar zowel voor als ná de dood van Anne Faber naar gezocht is. P. zei zojuist in de rechtbank dat hij maar een deel van die zoektermen zelf heeft ingevoerd.