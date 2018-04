Reparatie storing waterleiding Bossche Rijnstraat vergt een dag

Volgens een woordvoerster van Brabant Water is het nodig om een verbindingsstuk in de waterleiding onder het wegdek te vervangen. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen bij een diep gat dat is gegraven. De woordvoerster verwacht dat de werkzaamheden in de loop van dinsdag zijn voltooid en het wegdek kan worden hersteld.