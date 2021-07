‘Roadtrip’ Cappella Pratensis langs kloosters in regio krijgt in najaar een kort vervolg

Cappella Pratensis haakt met dit initiatief aan bij het Brabants Kloosterjaar 2021. De provincie telt 450 kloostergebouwen, waarvan de meeste een andere bestemming hebben gekregen. Het Kloosterjaar - omlijst door onder meer publicaties, exposities, een wandelroute en speciaal gebrouwen jubileum-kloosterbier - is opgehangen aan de jubilea van vier kloosterordes: de Norbertijnen van de Abdij van Berne, de Norbertinessen in Oosterhout, de Clarissen in Megen en de Kruisheren in Sint-Agatha.